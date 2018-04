Festa suspeita

GUILHERME CARLINI / SÃO PAULO

Em relação à reclamação do sr. Carlini, a Assessoria de Imprensa da Polícia Militar esclarece que ela foi encaminhada para a 1ª Companhia do 3º Batalhão, área que pertence à Rua Dornas Filho, para que sejam tomadas as medidas preventivas mais adequadas, com intensificação do policiamento na região do fato relatado. Cabe ressaltar que foi solicitada a recuperação da gravação em que o reclamante liga ao Copom - 190, para apurar se houve falhas.

POSTO DE GASOLINA

Desrespeito à lei

O Auto Posto Jaceguai, localizado na esquina da Praça Pérola Byington com a Rua Santo Amaro, na Bela Vista, tem uma guia rebaixada e a entrada para o reabastecimento é pela rua da praça. Porém, de uns dias para cá, em alguns horários, quando entramos no posto por essa via, o gerente do posto e seus funcionários, aos gritos, dizem que não vão reabastecer os carros daqueles que entraram por essa rua - obrigando os fregueses a transitar pela calçada e pela contramão da Rua Santo Amaro. Esse procedimento, além de absurdo, é ilegal e perigoso. No dia 7/4, não concordei em dar a volta e disseram que não iriam abastecer o meu carro. Telefonei para a polícia. Com a chegada dos guardas, o gerente acabou abastecendo o meu carro, mas disse para eu nunca mais voltar lá. Meu problema foi resolvido momentaneamente, porém a bagunça e as transgressões no local permanecem.

FERNANDO ARANHA FRÓES

/ SÃO PAULO

Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que o cruzamento entre as Ruas Santo Amaro e Jaceguai foi vistoriado e se constatou que veículos transitavam irregularmente pela calçada para acessar o posto de abastecimento. Esses automóveis foram devidamente autuados e o local foi incluído nas fiscalizações periódicas das equipes operacionais, com o objetivo de coibir abusos. Acrescenta que os munícipes podem telefonar para o Fale com a CET, pelo 1188. O serviço atende 24 horas por dia e o cidadão pode solicitar fiscalizações de trânsito, informações, ocorrências, remoções e sugestões.

O leitor comenta: Creio que o maior responsável pelas irregularidades é o posto de gasolina, pois o gerente e os funcionários se negam a abastecer os automóveis daqueles que entram pela mão correta. Por isso os clientes são obrigados a infringir a lei. Ou seja, os responsáveis pelo posto estão fazendo apologia ao desrespeito às leis de trânsito. Muitas vezes os veículos que estão no local já estão sem combustível suficiente para ir a um outro posto e os motoristas são obrigados a ceder a essa irregularidade. Coibamos o erro principal, que é do posto e não das vítimas, que são os clientes.

DESCASO

Conta detalhada

Há exatos 314 dias, reclamo à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que a operadora Embratel discrimine, na conta telefônica, minhas ligações locais de fixo para fixo. Mas, até agora, essa empresa se recusa a cumprir o que é de meu direito. Após quase um ano, por que a Anatel ainda não tomou nenhuma providência contra a operadora? Uma das missões da Anatel não é reprimir as infrações contra o direito dos usuários? Não sei mais o que fazer. A indignação e a revolta são meus únicos sentimentos. Será que tenho de recorrer à Justiça?

ROGÉRIO AGUIAR / CAMPOS (RJ)

O Atendimento Livre informa que o cliente receberá o detalhamento das ligações na próxima conta.

A Anatel não respondeu.