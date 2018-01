Festa na quadra da Mocidade termina em confusão

O final da festa de comemoração do título de campeã do carnaval paulistano terminou em confusão em frente à quadra da escola Mocidade Alegre, na Avenida Casa Verde, no bairro do Limão, zona norte da capital, por volta das 23h45 de terça-feira, 24. Veja Também: Mocidade é campeã de 2009 e conquista o heptacampeonato Veja as fotos do desfile Assista ao desfile da escola campeã Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Blog: saiba como foi a apuração Ouça o samba da Mocidade e veja a musa da escola Apuração: saiba as notas de cada escola em todos os quesitos PMs da Força Tática do 18º Batalhão, munidos de gás de pimenta e escudos, tiveram de intervir em um tumulto ocorrido após uma briga entre alguns dos que participavam da festa. No empurra-empurra, algumas pedras foram jogadas contra as viaturas da PM. A informação de que um tiro foi disparado durante a confusão, ferindo uma jovem na perna, não foi confirmada pela PM até o momento. Ferido, um casal foi levado para o pronto-socorro de Vila Nova Cachoeirinha, de onde apenas a vítima do sexo masculino teria sido liberada. O estado da saúde do outro ferido não foi informado pela PM. Os dados serão registrados no 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria.