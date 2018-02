Festa na Paulista terá show de fogos, música e Twitter

Com repertório eclético e a tradicional queima de fogos (que deve durar 15 minutos), a festa de réveillon da Avenida Paulista espera atrair 2 milhões de pessoas, entre paulistanos e 100 mil turistas. Os shows devem ocorrer das 20h de amanhã às 2h30 do dia 1.º Os organizadores prometem cenografia arrojada para a comemoração do início de 2013. Em painéis de LED em formato de coração vão ser exibidas mensagens de amor pela cidade compartilhadas em tempo real, no Twitter.

A programação pretende agradar a todos os gostos. Os Titãs - banda que trouxe de volta o repertório do disco Cabeça Dinossauro (1986) para celebrar os 30 anos do grupo - deve ser o ponto alto de uma festa que terá ainda a banda Blitz, a cantora Tiê, os DJs Mau Mau e Zé Pedro e os sertanejos Fernando & Sorocaba. Daniela Mercury estará no palco à meia-noite e ficará responsável pela contagem regressiva para a virada do ano.

Os organizadores vão incentivar a participação do público por meio do Twitter. Com o tema "O Amor por São Paulo", a festa prevê a instalação de painéis de LED em formato de coração em cada esquina da avenida, que transmitirão mensagens dos participantes. Para interagir, é preciso enviar os tweets para @revnapaulista, com a hashtag #revnapaulista2013). No palco, o telão principal também terá forma de coração e divulgará as mensagens ao longo da noite.

Ao longo da Paulista, serão montadas 80 barracas de comida e bebida, 10 ambulatórios de atendimento médico e 10 bases comunitárias da Polícia Militar. Cerca de 2,8 mil pessoas cuidarão da segurança, entre PMs, guardas-civis e seguranças particulares. A Guarda Civil Metropolitana promete uma operação especial, planejada para coibir a atuação de ambulantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Transporte. Durante o dia 31 e toda a madrugada de 1.º de janeiro, o metrô vai funcionar ininterruptamente nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 4-Amarela (embarque e desembarque na Estação Paulista e demais estações somente desembarque).

As estações ficarão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã. Na Linha 2-Verde, após esse horário, as Estações Paraíso, Brigadeiro e Consolação ficarão abertas para embarque e desembarque, enquanto as demais funcionarão somente para desembarque. Já a Trianon-Masp será fechada às 18 horas do dia 31 e reaberta às 4h40 do dia 1.º, por razões de segurança - fica muito próxima do ponto central do evento.

A frota de trens será reforçada e haverá aumento do efetivo de agentes de segurança e de funcionários. O Metrô orienta que os usuários comprem antecipadamente os bilhetes, para evitar filas nas bilheterias.