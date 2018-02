Festa em São Luiz do Paraitinga atrai 150 mil turistas Em 2010, chuva suspendeu folia

Sob intenso calor, pelo menos 12 mil foliões curtiram durante todo o dia de ontem os desfiles dos blocos do carnaval de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, segundo estimativas da diretoria de turismo local. Número bem abaixo dos cerca de 40 mil que visitaram a cidade no último sábado para acompanhar o bloco Juca Teles, o mais tradicional.

Segundo o diretor de Turismo, Eduardo de Oliveira Coelho, o baixo número se deve ao fato de os desfiles acontecerem em uma segunda-feira. "Durante o dia, calculamos entre 10 mil a 12 mil foliões, mas à noite a expectativa é de que entre 20 mil a 25 mil pessoas venham para o carnaval, pois hoje (ontem) não é feriado e muita gente trabalha na região", disse.

Até o fim do dia de hoje, a prefeitura estima que pelo menos 150 mil turistas terão visitado a cidade para curtir o carnaval.

Refresco. Por causa da alta temperatura, moradores de prédios históricos jogavam água sobre os foliões para refrescá-los. "Estou amando isso aqui, sempre ouvi falar, mas não sabia que era tão bom o carnaval de marchinhas", disse a estudante de Direito Amanda Silveira, de 22 anos, que foi a Paraitinga pela primeira vez. Vestido de penico e fralda descartável geriátrica para seguir o bloco com o sugestivo nome de Pai do Troço, o também estudante Rafael Reich van Heiden, de 24, disse que estava há três dias sem dormir para curtir o carnaval. "Só tem uma vez por ano, então temos de aproveitar."

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, não foi esquecido pelos foliões. Seu boneco tinha nas mãos o "Processo 470", que condenou os réus do mensalão.

Tradição. O tradicional Carnaval de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga surgiu em 1984 para fomentar e preservar a vertente musical de raiz na cidade, que atualmente possui um acervo de mais de 2.500 composições e tem a participação de compositores profissionais e populares do Vale do Paraíba, Grande São Paulo, Rio de Janeiro e outros Estados do Brasil.

Com o tema Retalhos de Chita, o 33.º Carnaval de Marchinhas deve terminar à 1h de amanhã com o desfile de blocos.

No total, o carnaval da cidade terá a apresentação de 26 blocos e 14 shows de marchinhas. Neste ano, o evento acontece no Centro Histórico e na Praça de Eventos.

No segundo dia de 2010, uma grande inundação devastou São Luiz do Paraitinga, destruindo casarões e a Igreja Matriz e desalojando 5 mil moradores. Com expectativa de atrair 120 mil foliões, o carnaval foi suspenso.