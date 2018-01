Festa do Peão de Barretos já vende ingressos pela internet

Os ingressos para a 54ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, na região de Ribeirão Preto, já começaram a ser vendidos pela internet. Neste ano, o rodeio será entre 20 e 30 de agosto. A organização do vento aposta em duas atrações para atrair um público entre 800 mil e 1 milhão de pessoas nos 11 dias: o show de Roberto Carlos (com ingresso a R$ 50) e a disputa da Copa do Mundo de Rodeio, que acontece pela primeira vez no País. Essa disputa do rodeio, apenas com montarias em touro, será disputada por cinco países: Brasil, México, Estados Unidos, Canadá e Austrália.

"Estamos animados, o evento será um sucesso", aposta o presidente do clube Os Independentes, organizador da festa, Jerônimo Muzetti. O show de Roberto Carlos, que está completando 50 anos de carreira, será no Estádio de Rodeios, no dia 23, o primeiro domingo do evento.

A renda da disputa será voltada ao Hospital do Câncer de Barretos. Os ingressos para a festa geralmente valem para entrar no Parque do Peão e também no Estádio de Rodeios.

Show de Roberto Carlos

Para o show de Roberto Carlos, duas bilheterias deverão ser abertas. "Para dar segurança vamos limitar a 50 mil pessoas", disse Muzetti. Para as demais atrações no estádio, a capacidade poderá chegar a 65 mil pessoas.

Na mesma noite, mas em outro palco, ocorrerá o show do Padre Fábio de Mello. Esta será a primeira apresentação de um religioso na tradicional Festa do Peão. No total, serão mais de 100 atrações musicais nos 11 dias em três palcos.

Outro show anunciado como destaque é o encontro de Zezé di Camargo & Luciano com Edson & Edson, no dia 21 de agosto, no estádio. No total, a organização está investindo entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões e espera ter um retorno de R$ 18 milhões a R$ 19 milhões. Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 60 por dia, com estacionamento entre R$ 10 e R$ 20/dia.

O cidadão barretense pode comprar pacote para todos os dias por R$ 200, incluindo o show de Roberto Carlos. A expectativa é vender entre 4 mil e 5 mil pacotes antecipadamente. "O barretense não tem o hábito de comprar pacotes", informa Muzetti.

Rodeios

Além de eventos artísticos, feira comercial, diversões e atrações gastronômicas, a Festa do Peão é o principal evento de rodeio do País. No primeiro final de semana será disputada afinal do Circuito Barretos de Rodeio, que tem etapas eliminatórias em várias cidades do País nos meses anteriores.

A Copa do Mundo de Rodeio é o evento mais aguardado, com transmissão de televisão assegurada para os outros quatro países participantes. "As transmissões serão repassadas a mais 74 países", diz Muzetti. A premiação da competição à equipe campeã é de US$ 100 mil.

Na disputa do rodeio, entre 28 e 30 de agosto, cada país participante terá cinco peões - o capitão brasileiro será o consagrado tricampeão mundial Adriano Morais. Os peões ainda não foram convocados. "É uma disputa coletiva", destaca Muzetti.

Cada equipe poderá computar as notas de três das cinco montarias por noite. "O descarte tem que ser na hora", destaca Muzetti. Ou seja, se um peão parar os oito segundos sobre o touro e tiver uma pontuação baixa, o capitão pode descartar na hora, mas outros peões na sequência podem cair e nada somar. É o risco, o que tornará a competição imprevisível. Em 2007, na primeira edição, o Brasil venceu a competição realizada na Austrália. Em 2008, no México, a equipe vencedora foi a dos Estados Unidos. "É o tira-teima", enfatiza Muzetti.