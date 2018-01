Festa do Peão cresce 10% e atrai 850 mil

A organização da 55.ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, encerrada anteontem, informou que neste ano o público cresceu 10% em relação a 2009. Foram 850 mil pessoas, em 11 dias. Só no sábado foram 150 mil pagantes, número 50% maior que o registrado no ano passado. Mas a noite também teve confusão e feridos. Pelo menos 1.500 pessoas que tinham ingressos não conseguiram assistir aos shows de sábado por causa da superlotação. A organização já devolveu o valor do bilhete a 200 pessoas.