Festa de São Benedito: patrimônio imaterial O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançou ontem o processo para reconhecer como patrimônio imaterial brasileiro a Festa de São Benedito de Aparecida. Realizada há 104 anos, é uma das mais tradicionais do País e agrega práticas culturais populares como congada e moçambique. O festejo vai do dia 31 a 8 de abril.