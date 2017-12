Festa de rua abre novo Belas Artes

O trânsito no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação estava particularmente pesado na tarde de ontem. A festa de reabertura do Cine Caixa Belas Artes levou ao local cerca de 2 mil pessoas. Além de formar uma fila quilométrica desde as 13 horas, o público lotou duas pistas, que foram interditadas pela CET em frente ao cinema para que o público assistisse ao show da banda Mustache e os Apaches e participasse da reinauguração do espaço, fechado desde 2011.

A banda começou sua apresentação por volta das 15h30 e parou às 16h em ponto. Foi a vez então de o prefeito Fernando Haddad, o secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira, o diretor e proprietário do Belas Artes, André Sturm, e Beto Gonçalves, do Movimento Belas Artes, cortarem a faixa inaugural e abrirem oficialmente as portas do novo Cine Caixa Belas Artes.

"Este é um momento que celebra a reabertura deste cinema, que cumpriu papel importante na vida cultural da cidade. O Movimento Belas Artes foi o primeiro grupo cultural que recebi quando assumi. E é ao MBA que quero agradecer", declarou Ferreira. "É importante também agradecer à Caixa (Econômica Federal) e ao prefeito, que assumiu o compromisso de revitalizar este patrimônio afetivo da cidade. Só queria lembrar que há 12 teatros ameaçados de fechar na cidade e, portanto, a opinião pública tem papel crucial para garantir a cidadania e a cultura de São Paulo", afirmou.

