Festa de Aparecida terá mensagem do papa

Justamente de olho nessa movimentação que se intensifica no dia 12, o Santuário Nacional de Aparecida ampliou o número de missas.

De acordo com o bispo auxiliar de Aparecida, d. Darci José, a mudança é para atender aos peregrinos que chegam durante todo o dia e permanecem em até a noite na cidade.

Além de mais celebrações, com a primeira começando às 5h e a última às 21h, no total de seis missas, outra novidade é a meditação do terço via satélite que terá início às 14h com a participação de outros nove santuários espalhados pelo mundo.

Durante o terço os fiéis acompanharão, diretamente de Roma, uma mensagem do papa Francisco. Santuários de Washington nos Estados Unidos (que serviu de inspiração arquitetônica para Aparecida), Nairóbi no Quênia, Lourdes na França e Akita no Japão, entre outros, também participarão da rede.

A missa solene também teve alteração no horário e começará às 9h. A homenagem à Padroeira será às 12h, com a tradicional procissão às 17h.