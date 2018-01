Festa de 1º de maio em SP teve 51 atendimentos médicos

Levantamento feito pela Polícia Militar (PM) mostra que, das 7h até às 15h, foram registradas 51 ocorrências médicas durante a comemoração do Dia do Trabalho organizada pela Força Sindical na capital paulista. A informação é do comandante da PM no evento, o major Luiz Ernesto Roland.

Segundo o policial, foram ocorrências sem gravidade, que se limitaram às pessoas que passaram mal, vitimadas pelo forte calor decorrente da aglomeração de pessoas no local. Pela estatística da PM, disse Roland, já passaram pelo local cerca de um milhão de pessoas. Para garantir a segurança de todas estas pessoas, a PM destacou um efetivo de 1,2 mil policiais. "Tudo corre com tranquilidade", disse o comandante.