Festa com anão no Denarc está sob investigação

SÃO PAULO - Um anão foi contratado como gogo-boy para um strip-tease dentro do Departamento de Narcóticos (Denarc) no aniversário de uma escrivã de polícia. O evento, que já está sob investigação, aconteceu no dia 2, na sala da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

A comemoração foi filmada pelos próprios investigadores e delegados. A reportagem teve acesso ao vídeo, que mostra o anão dançando e tirando a camisa em cima de uma mesa. Segundos depois, tira a calça e fica de cueca, sapato e meia. Ele é conhecido como Júnior.

As atenções do stripper são divididas pela aniversariante, identificada como Beth, e o delegado titular Genésio Léo Júnior. Sentada, a escrivã dança com o mini gogo-boy, deixa ele sentar em seu colo e alisa o corpo dele. Na sequência, o stripper brinca com o delegado, que lhe dá um abraço.

É ainda possível ver, no vídeo, latas de cerveja dentro de uma caixa de papelão. Ao fundo, de gravata escura, está o delegado divisionário do Denarc Joaquim Dias Alves.

Em nota, o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, disse que vai pedir para a Corregedoria investigar o caso.