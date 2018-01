Ferreira Pinto é o novo secretário de Segurança de São Paulo

Antonio Ferreira Pinto vai assumir a vaga deixada por Ronaldo Marzagão como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), segundo informações do governo do Estado. Ferreira Pinto é titular da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que será assumida por Lourival Gomes, secretário adjunto da pasta.

Veja também:

Decisão da renúncia está no Diário Oficial

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As crises que levaram à renúncia de Marzagão

Entenda o suposto esquema de corrupção na segurança de SP

Ferreira Pinto está no cargo da SAP desde a saída de Nagashi Furukawa, no meio de 2006. Assumiu o cargo após a onda de ataques promovida pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Nascido em 1943, ele começou a carreira pública em 1964, quando entrou para a Polícia Militar, onde atuou como tenente, em Bauru, entre os anos de 1968 e 1969; e Ourinhos, de 1970 a 1979.

Logo em seguida, tornou-se Promotor de Justiça no Ministério Público e trabalhou em Avaré, Santa Cruz do Rio Pardo, Fartura, Ourinhos e São Paulo. Atuou, ainda, por quatro anos como assessor da Corregedoria-Geral do MP, de 1989 a 1992.

Ferreira Pinto já foi secretário adjunto da SAP nos governos do Estado de Fleury e Mário Covas, além de membro do Colégio de Procuradores do Ministério Público, entre 2002 e 2003, e também do Conselho Superior do Ministério Público, entre 2004 e 2005.

A renúncia de Marzagão foi aceita pelo governador de São Paulo, José Serra, e publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta. O ex-secretário teria alegado "motivos pessoais" para pedir demissão, segundo a assessoria do Palácio do Governo.

Apesar disso, vários escândalos de corrupção na Segurança Pública contribuíram para a saída dele. O último caso foi a denúncia de que o ex-secretário adjunto de Marzagão, Lauro Malheiros Neto, seu ex-sócio e chefes das polícias de São Paulo estariam envolvidos em um suposto esquema de venda de cargos e sentenças favoráveis a policiais. Malheiros Neto deixou o cargo em maio de 2008. Vídeos publicados no estadao.com.br indicam o esquema de corrupção na Segurança Pública.

Texto atualizado às 16h39 para acréscimo de informações.