Ferramenta de obra serve para roubar banco Uma quadrilha formada por dez assaltantes rendeu 13 pessoas no estacionamento de uma agência do Itaú na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, invadiu o local e arrombou o cofre do banco, na noite de anteontem. Os criminosos aproveitaram que havia uma obra em andamento na agência. Ninguém se feriu e o bando não foi preso.