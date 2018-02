A defesa de Gil Rugai argumenta que as vítimas fumavam maconha, daí a serem assassinadas por traficantes... Como é que o Oscar Pistorius não pensou nisso antes, né não?

Boletim médico

Tá feia a coisa! Hugo Chávez não voltou a se manifestar no Twitter nem para agradecer aos 4 milhões de seguidores que alcançou em sua última aparição na rede social! Dificilmente terá fôlego para superar a marca de Luciano Huck (6 milhões), velho sonho do presidente.

Correu tudo bem

Amigos de Aécio Neves estão aliviados! Temiam que ele sentisse a panturrilha ao subir ontem para discursar na tribuna do Congresso. O senador, como se sabe, anda meio fora de forma!

Ô, raça!

Já tem camelô em Moscou vendendo falsos fragmentos do meteoro que caiu na Rússia por R$ 5 a unidade. Uma pedrinha original não sai por menos de R$ 4,3 mil.

Promessa de campanha

Quando, afinal, Yoani Sánchez vai aparar as madeixas? A promessa não era só cortar o cabelo quando saísse de Cuba? Então?

Boato infame

Aviso aos indignados de plantão: não há qualquer evidência de mistura de leite de égua nos iogurtes da Nestlé. Relaxa aí, vai!

Com o fim da chamada "miséria visível" anunciado com toda pompa pela presidente Dilma, o que deve fazer o cidadão cumpridor de seus deveres se topar com alguém em flagrante penúria? Pode até fechar os olhos para não ver, embora o mais correto seja chamar a polícia?

O sujeito antes considerado paupérrimo que receber uma grana a mais do governo para deixar de ser extremamente pobre estará, a rigor, cometendo crime de desvio de dinheiro público se continuar indigente por aí.

Vai ter de explicar direitinho o que fez com os R$ 70 debitados mensalmente no erário em nome de cada brasileiro visivelmente caído do trem.

Onde já se viu ferrado e bem pago, caramba!

Mais cedo ou mais tarde, programas do gênero Bolsa Família vão precipitar a criminalização da miséria no País.

Quem paga impostos para que ninguém sobreviva em estado de carência absoluta tem todo o direito de cobrar providências contra a desgraça exposta em seu caminho.

A não ser que o dinheiro não esteja chegando aonde deveria, mas aí o governo vai ter de começar a combater um outro tipo de miserável! A pobreza de espírito público no Brasil é, como se sabe, um caso sério!

A inveja é uma...

Claro que tem dedo de Havana nisso, mas é bem provável que também estejam metidos nos recentes protestos contra Yoani Sánchez alguns célebres blogueiros brasileiros, inconformados com o sucesso da coleguinha cubana no noticiário do País. "Mal chegou e já quer sentar na janela, caramba!" - dizia uma faixa na manifestação anti-Yoani na Bahia.