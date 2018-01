Fernão Dias: faixas em Mairiporã serão desinterditadas hoje A partir das 10 horas de hoje, duas pistas entre o km 76 e o km 79 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias) serão liberadas ao tráfego. O km 79 estava completamente fechado no sentido SP-MG em decorrência do deslocamento de terra que afetou as estruturas do viaduto no km 77,5, entre Mairiporã e São Paulo.