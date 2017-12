Fernão Dias é liberada, mas ainda tem congestionamento

Depois do alagamento, a rodovia Fernão Dias foi liberada nos dois sentidos na madrugada desta segunda-feira. Mesmo assim até as 2h45 persistia um congestionamento de cinco quilômetros no sentido São Paulo devido à lama acumulada na pista. A pista no sentido São Paulo ficou interditada durante mais de cinco horas formando um congestionamento que chegou a 20 quilômetros. No sentido Belo Horizonte, a pista ficou fechada por três horas, tendo se formado um congestionamento de três quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal teve informações de que ocupantes de dois ônibus com torcedores do Corinthians teriam promovido um quebra-quebra, na altura do quilômetro 74, trecho de serra. Parte dos torcedores abandonaram os ônibus e seguiram à pé para São Paulo. A PRF também recebeu informações de assaltos cometidos no trecho de São Paulo, porém ninguém foi preso.