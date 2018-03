Fernão Dias: começa hoje cobrança em novo pedágio

Os motoristas que usam a Rodovia Fernão Dias vão pagar mais um pedágio a partir de hoje. A praça de cobrança na cidade de Mairiporã começa a funcionar a partir da zero hora desta quinta-feira, de acordo com a concessionária Autopista Fernão Dias. A cobrança será realizada no km 65,7 para quem segue no sentido de Belo Horizonte, e no km 66,6, para quem vai no sentido da cidade de São Paulo.

A tarifa para carros de passeio é de R$ 1,10, igual à cobrada nas outras praças na mesma estrada. Caminhões com quatro eixos pagam R$ 4,40 e motocicletas, R$ 0,55.

A tarifa é calculada de acordo com o contrato de concessão assinado com o governo federal em 14 de fevereiro de 2008. O valor oferecido no leilão foi corrigido pela variação do IPCA de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança na rodovia.

Atraso. A cobrança deveria ter começado no dia 1.º de setembro, mas foi prorrogada porque há a necessidade jurídica de a liberação ser publicada no Diário Oficial da União, o que ocorreu somente na última sexta-feira. A autorização para o início de cobrança foi dada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Desde o dia 24 de agosto, a concessionária realizou operação assistida na praça de pedágio de Mairiporã. Todos os motoristas que passavam pelas cabines de pedágio tiveram de parar nas cancelas para que o sistema operacional fosse avaliado. Não havia pagamento de tarifa.

Interdição. A Fernão Dias continua com pista parcialmente interditada na altura do km 79 por causa de obras para sustentação de viaduto que teve pilastras deslocadas durante as fortes chuvas do início do ano.