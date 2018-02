Feridos continuam internados, em situação estável A psicóloga Silvia Helen Gomes Cardim Moreira Guerra, de 45 anos, continuava internada ontem no Hospital São Camilo. Parentes não autorizaram divulgação de boletim médico, mas, de acordo com a polícia, ela ainda tem estilhaços do disparo feito pelo administrador nas proximidades da carótida.