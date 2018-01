Ferido em acidente no Rodoanel passará por cirurgia em SP

O ferramenteiro Carlos Rangel, de 38 anos, um dos três feridos com a queda das vigas na Rodovia Régis Bittencourt, será operado na manhã de sexta-feira, 20. Ele é a única vítima do acidente que permanece internada.

Veja também:

Crea pretende vistoriar as 2 mil vigas do Trecho Sul do Rodoanel

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria do Hospital Alvorada, o estado de saúde do paciente é estável. Rangel passará pela cirurgia em razão de uma fratura no punho esquerdo. O ferramenteiro foi removido do Hospital Geral de Itapecerica da Serra para o Alvorada, a pedido da família, no último sábado.

ACIDENTE

Na noite de sexta-feira, 13, três vigas de sustentação de um viaduto do anel viário desabaram sobre a Rodovia Régis Bittencourt, atingindo três veículos.

Entre as vítimas estava Luana Augusto, de 21 anos. Ela foi atendida no pronto-socorro de Embu e liberada na madrugada de sábado, 14, após ser medicada e fazer exame de raio X. O caminhoneiro Reginaldo Aparecido Pereira, de 40 anos, recebeu alta na segunda-feira, 16, do Hospital Geral de Pirajuçara.