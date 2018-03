Ferido em 10º arrastão a prédio do ano fica com estilhaço de bala O aposentado M.V., de 66 anos, só percebeu que estava no meio de um tiroteio depois que o vidro do carro estilhaçou e uma dor quente subiu pela cabeça. "O disparo passou a um palmo de mim e destruiu parte do teto. Nisso, um estilhaço me atingiu", diz ele, que ficou na linha de fogo no sábado enquanto a polícia perseguia criminosos que haviam assaltado um prédio na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.