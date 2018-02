Ferida no Playcenter volta para hospital Ana Paula Souza de Oliveira, de 27 anos, retornou ao Hospital e Maternidade Metropolitano, anteontem, após acidente ocorrido no Playcenter, no domingo. Ela já havia sido atendida no mesmo hospital no fim de semana e deu entrada na unidade com dores de cabeça. Ana Paula e outras quatro pessoas continuavam internadas na noite de ontem. Daniele Aparecida Pansarin, de 30 anos, foi submetida a uma cirurgia para correção de fratura na perna esquerda. Ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em observação.