Feriado teve onda de roubos

Na noite do dia 8, sexta-feira, uma família de turistas foi surpreendida em uma casa na Praia das Toninhas, em Ubatuba, por dois homens armados. Eles foram amarrados e amordaçados no banheiro, enquanto os ladrões recolhiam objetos. Na Praia Grande, uma mulher teve a bolsa roubada por um homem com uma faca.

No dia seguinte, uma pousada em Juqueí foi invadida por quatro homens armados que agrediram o caseiro. A poucos quilômetros de lá, na Praia de Camburi, um advogado de 32 anos foi surpreendido por três homens armados na casa do condomínio onde passava o feriado. Foram levados eletrônicos e roupas.