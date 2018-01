Feriado terá sol e poucas nuvens na cidade de São Paulo

O feriado desta quinta-feira, 9, começou com sol e pouca nebulosidade, mas durante a tarde o tempo muda devido às áreas de instabilidade e a passagem de uma frente fria pelo oceano.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito na véspera do feriado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 1,3 milhão de veículos devem deixar SP

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 9 de julho em SP

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a nebulosidade aumenta, mas o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado.

Durante o fim de semana, as chuvas ocorrem na forma de pancadas rápidas que devem se concentrar no período da tarde, com temperaturas variando entre 15ºC e 24ºC de máxima, de acordo com o CGE.