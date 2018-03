Feriado terá passeio especial por pontos históricos

Para aqueles que gostam de história e querem aproveitar o feriado, a SPTuris criou, especialmente para sábado, um roteiro sobre a Independência que usa o metrô como transporte.

No passeio estão previstas visitas a locais no centro, como o Pátio do Colégio e o Solar da Marquesa de Santos, além de uma programação nos arredores do Parque da Independência, no Ipiranga, tudo com o acompanhamento de guias bilíngues. Segundo a diretora de Turismo e Entretenimento da SPTuris, Luciane Leite, o roteiro é destinado a todos: paulistanos e turistas.

Ainda no contexto histórico, a Biblioteca de São Paulo vai receber os visitantes com atores interpretando d. Pedro I, Maria Leopoldina, d. João VI e Carlota Joaquina. Por meio de uma peça cômica e interativa, os atores vão contar como a Corte retornou a Portugal em 1821 e de que maneira isso influenciou a Proclamação da Independência, um ano depois. A intervenção é amanhã, das 14h às 15h e não é preciso retirar ingressos.

Ensolarado, o feriadão também vai permitir uma visita aos parques - todos funcionarão no horário normal. No Ibirapuera, o Festival da Paz oferecerá mais de 600 atividades, entre oficinas, palestras e música. A programação começa hoje, às 17h, e vai até domingo.

Artes plásticas. Este será o primeiro fim de semana da 30.ª Bienal Internacional de Arte, no Parque do Ibirapuera. Além disso, na sexta e no sábado, a segunda edição da Virada Impressionista tomará conta do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da capital.