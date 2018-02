Feriado terá clima de verão no litoral; tempo fica abafado no interior

SÃO PAULO - As temperaturas elevadas, tanto no litoral quanto no interior do Estado, devem favorecer os paulistas que pretendem curtir o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quinta-feira, 20, até sábado serão os melhores dias para quem quiser ir à praia. “Vai voltar um tempo típico de primavera-verão, com calor, sensação de abafamento e aumento da umidade”, diz o meteorologista Marcelo Schneider.

Embora as manhãs e noites sejam amenas, as temperaturas vão passar dos 30°C todos os dias e podem chegar aos 36°C na sexta-feira. Há previsão de pancadas de chuva nos fins de tarde.

No interior, o clima abafado predomina, com possibilidade de chuvas isoladas na região centro-oeste. No domingo, a umidade aumenta e a temperatura cai. Pode chover forte na região dos Sistema Cantareira, principalmente de sábado para domingo.