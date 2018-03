Feriado terá ciclofaixa e rodízio suspenso As ciclofaixas de lazer serão ativadas, das 7h às 16h, na quarta-feira. Apenas o funcionamento da Ciclofaixa de Lazer da Zona Norte estará excepcionalmente suspenso, no trecho entre a Rua Doutor Zuquim e a Avenida Brás Leme, por causa do "1.º de Maio da Força Sindical". O rodízio de veículos também ficará suspenso.