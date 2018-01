Feriado terá 3,6 milhões de veículos nas rodovias do Estado de São Paulo

SOROCABA - Cerca de 3,6 milhões de veículos circulam pelas rodovias que ligam a capital ao interior e litoral paulista no fim de semana prolongado pelo feriado de segunda-feira, 12, dedicado à padroeira do Brasil. Destes, 2,5 milhões usarão rodovias concedidas, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e 1,1 milhão passam pelas vias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem. O volume de veículos aumenta a partir da tarde desta sexta-feira.

O movimento mais intenso segue em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, que entre sábado e segunda deve receber 295 mil fiéis. Pelo menos dez mil romeiros farão o percurso a pé, pelos acostamentos da Rodovia Presidente Dutra.

Em razão do risco de atropelamentos, a concessionária preparou um esquema especial de orientação aos usuários. Bases de atendimento aos caminhantes foram montadas em pontos estratégicos, principalmente entre Taubaté e Guaratinguetá. Serão distribuídos 50 mil folhetos alertando os motoristas para a presença de romarias.

Outras estradas, como a D.Pedro I, a partir de Campinas, e o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, também podem ter a presença de caminhantes. Está previsto tráfego intenso também em direção ao litoral paulista. No Sistema Anchieta-Imigrantes haverá operação descida com sete pistas no sentido da Baixada Santista, nesta sexta e no sábado, e com seis pistas, todas da Anchieta, no domingo.

A mudança na operação levou em conta a previsão de que muitas pessoas devem antecipar a volta do litoral para a capital no domingo. Quem segue para o litoral norte pela Tamoios terá pista extra na serra.

Veículos de grande porte estão proibidos de trafegar pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), acesso ao litoral norte, durante todos os fins de semana, das 13 horas de sexta-feira ao mesmo horário de segunda. A restrição se aplica a caminhões com mais de 14 metros, em todo o trecho de Taubaté a Ubatuba, entre o km 4 e o km 78.

O DER alega que a estrada tem curvas fechadas e, nesse período, recebe tráfego intenso de automóveis, o que eleva o risco de acidentes. O volume médio, que durante a semana é de 6 mil veículos por dia, mais que dobra nos fins de semana e sobe para 40 mil nos feriados prolongados.