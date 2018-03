Feriado tem menos acidentes e mais mortes em SP

As rodovias estaduais registraram 46 mortes no feriado da Independência deste ano. O número é 7% maior do que as 43 mortes registradas na mesma data de 2010 (no ano passado, o 7 de setembro não foi feriado prolongado). O número de acidentes, no entanto, caiu 15%, de 1.518 ocorrências em 2010 para 1.290 em 2012.

Segundo balanço da Polícia Militar Rodoviária, também cresceu o total de pessoas que ficaram feridas nos acidentes das estradas: 813 pessoas precisaram de cuidados médicos após acidentes, número 8,7% maior do que o registrado no feriado do ano passado.

Parte do aumento no número de mortes pode ser associada à imprudência dos motoristas. Ainda a Polícia Militar Rodoviária aplicou cerca de 35 mil multas por excesso de velocidade entre meia-noite de sexta-feira e 23h59 de domingo. Isso significa uma multa a cada seis segundos. O número de autuações cresceu 22,48% em relação ao feriado da Independência de 2010, segundo a PM. A corporação destaca que só ultrapassagem em pontos proibidos, como nos trechos de rodovias com faixas contínuas ou pelo acostamento, foram 2.331 multas.

Fiscalização. As blitze da Polícia Militar neste ano prenderam 47 pessoas dirigindo com mais álcool no sangue do que os limites da lei seca permitem - foram 351 motoristas que beberam acima do permitido e acabaram autuados (e não presos).

Em todas as ações de fiscalização foram recolhidos 1.529 carros, apreendidas 159 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e recolhidos 3.153 documentos de veículos irregulares.

As ações da PM no Estado (nas cidades e nas rodovias) durante o feriado terminaram com a recuperação de 269 veículos que haviam sido roubados. Nos feriado, 380 pessoas foram presas por crimes diversos (sem contar 98 foragidos da Justiça que foram recapturados e 105 adolescentes detidos).

No total, no Estado, foram fiscalizados cerca de 75 mil veículos entre sexta-feira e domingo. A PM informou ter apreendido cerca de 6 quilos de cocaína, 4 de crack e 10 quilos de maconha nas ações.

Foram montados bloqueios no trânsito em 5.212 pontos do Estado. A PM disse ter feito também vistoria dentro de 1,1 mil comércios, como bares, nos dias do feriadão. Cerca de 37 mil soldados participaram das ações.