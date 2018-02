Feriado tardio de Páscoa tem praias lotadas

Apesar de a Páscoa deste ano ocorrer já longe do verão, quase em maio, pela primeira vez desde 2000, o sol forte e o céu sem nuvens encheram as praias do litoral paulista neste feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes. No Guarujá, era difícil encontrar espaço livre para erguer um guarda-sol nas praias mais badaladas, como Pitangueiras, Enseada e Astúrias.

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a cidade chegou a registrar 32 graus. E a previsão é de que o calor continue hoje. O tempo só muda no domingo, com a chegada de uma frente fria, e a dica é tentar adiantar a viagem de retorno (confira ao lado os melhores horários).

A prefeitura estima que até 700 mil pessoas estejam na cidade - o que representa mais do que o dobro da população fixa, que é de 308 mil pessoas. Um dos reflexos é a lotação completa do sistema hoteleiro. Segundo Ricardo Ramón Júnior, diretor do Guarujá Convention & Visitors Bureau, houve 100% de ocupação dos 9 mil leitos oferecidos pelos hotéis da cidade. Até pousadas e colônias ficaram sem nenhuma vaga disponível.

Tempo real

Acompanhe a situação das estradas

Ramon Junior afirma que a cidade não vivia uma procura tão grande na Páscoa há anos, e credita o fenômeno ao calor que predominou ao longo de toda a semana e ao fato de a Páscoa ocorrer com o feriado de Tiradentes, resultando em quatro dias de descanso.

"Se o verão continuar, já temos boas expectativas para o Corpus Christi", afirma.

Diversão. Quem veio de longe e enfrentou o trânsito intenso da última quarta e quinta-feira diz que o esforço foi válido. As estudantes Ana Carla Herrero, de 22 anos, e Jéssica Noronha, de 19, vieram de São Carlos (a 340 km de distância) e se divertiam na Praia de Pitangueiras. "Pegamos trânsito, mas não chegamos a parar. Acreditamos que o tempo estaria bom e foi o que aconteceu", afirmam. Adepto do frescobol, o casal Jonas Colaute Filho, de 21 anos, e Luana Torricelli, de 20, diz que a Páscoa no litoral é diferente de outros feriados, como o carnaval. "O agito é menor. É bom para quem gosta de descansar. E neste ano o clima ainda nem mudou para frio", dizem.

Outros turistas não tiveram a mesma sorte e reclamam do fato de a Ecovias não ter realizado uma Operação Descida em horário mais amplo. Ela ocorreu desde a tarde de quarta e acabou às 21h36 de quinta-feira. A própria reportagem vivenciou o problema na manhã de ontem e levou quase duas horas e meia para chegar ao litoral no início da manhã. A Operação Descida, que não estava prevista para continuar, foi novamente adotada às 11h.

A HORA DE VOLTAR

Anchieta-Imigrantes

Recomendação é viajar antes de 12h de amanhã. Operação Subida começa às 10h, em 8x2

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Viagem deve ser mais tranquila entre 0h e 14h de domingo

Balsa São Sebastião- Ilhabela

Evitar os horários entre 10h e 13h e das 17h às 20h. Para marcar hora da travessia: www.dersa.sp.gov.br

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

A recomendação é viajar também antes das 12h. O trânsito melhora após 23h de domingo

Fernão Dias

Viagem deve ser mais tranquila até as 14h de domingo.

Dutra

Viaje antes das 12h ou depois das 20h. Há previsão de 8 mil veículos por hora na rodovia