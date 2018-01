Feriado será de clima ameno em todo o Estado

Quem planeja viajar para o interior encontrará tempo firme e temperaturas mais elevadas que aqueles que preferirem o litoral. Os Vales do Ribeira, do Paraíba e a faixa litorânea deverão ter maior nebulosidade. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Franco Villela diz que é pequena a chance de aproveitar a beira da praia amanhã, por causa do tempo nublado e do vento frio.

O sol aparece no litoral no sábado - mas a temperatura não deverá passar dos 27°C. Já no interior haverá predomínio de sol, com temperatura máxima de 31°C no sábado e chance de chuva rápida no domingo. Na capital, os termômetros não vão passar dos 25°C amanhã - com possibilidade de chuva fraca no fim da tarde. A máxima poderá chegar a 27°C no sábado e a 29°C no domingo. / MÔNICA REOLOM