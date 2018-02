Feriado será de chuva no litoral de São Paulo O feriado da Proclamação da República terá tempo instável no litoral de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muita nebulosidade, pouco sol e pancadas de chuva nessa região, na capital paulista e no norte do Estado. No restante do interior, o sol aparece com nuvens.