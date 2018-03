Feriado: ruas fechadas no Ipiranga e na zona norte

Confira o que abre e fecha no feriado

As principais vias de acesso ao Sambódromo são as Avenidas Brás Leme, Santos Dumont e a Marginal do Tietê. Para veículos que trafegariam pela Olavo Fontoura, a alternativa é a Avenida Brás Leme. Os que utilizariam a Avenida Assis Chateaubriand (pista local, Marginal do Tietê) devem seguir pela pista expressa da Marginal ou pelas Ruas Voluntários da Pátria, Força Pública, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália e, por fim, as Avenidas Santos Dumont e Brás Leme.

O desfile terá uma novidade. A Marinha levará ao Sambódromo uma embarcação usada na formação dos alunos da Escola Naval. O escaler, barco a vela com oito metros de comprimento, será apresentado com uma tripulação de nove oficiais.

Ipiranga. Também haverá interdições entre 6h e 11h de hoje na região do Parque da Independência, no Ipiranga, zona sul, para corrida e caminhada em comemoração à data. Ao longo da manhã, haverá bloqueios em 13 vias, entre a Rua Xavier Curado e a Avenida Nazaré. Informações no site www.cetsp.com.br e pelo telefone 1188.

Estradas. Cerca de 275 mil dos 402 mil carros que desceram para o litoral retornaram ontem pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Mogi-Bertioga e Tamoios. Na Anhanguera-Bandeirantes, retornaram para a capital 522 mil de 760 mil veículos. Os motoristas devem evitar voltar hoje entre 15h e 22h. / COLABORARAM MÔNICA PESTANA, VIVIANE BIONDO e LAIS CATTASSINI