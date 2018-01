Feriado prolongado tem movimento nas estradas e serviços alterados em SP

SÃO PAULO - Quem viaja para aproveitar a folga prolongada deste feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças deve enfrentar muito movimento nas estradas que levam ao litoral. Já quem fica na capital e Região Metropolitana vai encontrar restrições no comércio e serviços. Confira no levantamento do Estadão:

QUEM VIAJA: Melhores horários para viajar

QUEM FICA: Compras - Transporte e trânsito urbano - Rodízio de veículos - Passeios ao ar livre - Atendimento de saúde - Atendimento veterinário - Serviços

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horários para viajar - As autoridades de trânsito estimam que cerca de 5,9 milhões de veículos deixem a Grande São Paulo no feriadão. Para evitar ficar preso nas estradas, a recomendação é iniciar a viagem antes das 13 horas desta quarta-feira, 11, ou deixar para pegar a estrada no final da noite, madrugada ou início da manhã de quinta-feira, 12. Os horários de pico e alerta para congestionamentos são: das 16h às 20h na quarta e das 7h às 15h na quinta.

+ Descoberta de imagem de Nossa Senhora Aparecida completa 300 anos

Viagem para o litoral - No Sistema Anchieta-Imigrantes, há Operação Descida no trecho de serra (km 40 ao km 57), a partir das 11 horas desta quarta, com 7 faixas em direção à Baixada Santista. A subida em direção à capital, no início do feriadão, será feita apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. Já a Rodovia dos Tamoios tem operação especial na serra para o motorista que segue em direção ao litoral norte, com faixa adicional do km 68 ao km 81. As restrições ao tráfego de caminhões valem para o feriado desta quinta nas Rodovias dos Bandeirantes, Castelo Branco e dos Tamoios.

+ Após atentado, imagem de Nossa Senhora foi restaurada no Masp

Viagem para o interior e outros estados - Na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, em caso de excesso de veículos serão instaladas faixas reversíveis no trecho da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. A interdição da rodovia BR-459, que liga Piquete, em São Paulo, a Venceslau Braz, em Minas Gerais, para obras de reparos, foi suspensa em razão de liminar concedida no último dia 4 pela Justiça de Guaratinguetá. O trânsito continua fluindo, mas com restrições por causa do mau estado da pista.

+ Polícia orienta romeiros em caminhada para Aparecida pela Dutra

Romaria de Aparecida - Um fluxo maior de veículos é esperado em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no Vale do Paraíba. Na Rodovia Presidente Dutra e no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, principais acessos, os motoristas serão alertados para a presença de romeiros e peregrinos em marcha pelos acostamentos.

Compras - As praças de alimentação dos shoppings, assim como as áreas de lazer, funcionarão das 11h às 22h na quinta. O funcionamento das lojas, no entanto, é facultativo. Já no comércio de rua, a maioria das lojas deve fechar as portas na quinta. Na sexta, sábado e domingo, os estabelecimentos seguem os horários habituais.

Os mercados e sacolões municipais terão horários de atendimento alterados no feriado. Os mercados da Lapa e São Miguel estarão fechados na quinta, enquanto os demais centros de compras funcionam com horário reduzido. Na sexta-feira, mercados e sacolões voltam a funcionar normalmente.

Transporte urbano - A SPTrans informa que, nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, os postos de venda e atendimento nos terminais e no Expresso Tiradentes irão funcionar normalmente. No entanto, os outros postos de venda e atendimento, incluindo o Posto Central (na Rua XV de Novembro, 268) e os postos de atendimento a idosos e deficientes (entre eles a Central, na Rua Boa Vista, e os postos dos terminais Santo Amaro e Pirituba) estarão fechados.

Rodízio - Em São Paulo, o rodízio municipal de veículos será suspenso na sexta-feira, 13, mas as restrições de circulação para caminhões e ônibus fretados estão mantidas. Com isso, carros com placas finais 9 e 0 podem circular livremente pelas ruas da capital paulista durante o feriado prolongado. O serviço Zona Azul funcionará conforme sinalização existente, de acordo com as placas indicativas.

Passeios ao ar livre - Os parques e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos à população para atividades de lazer, das 8h às 18h. Já as unidades fixas dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATes) abrirão apenas na segunda-feira, 16 , das 8h às 17h. Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) funcionam normalmente durante o feriado prolongado. A Avenida Paulista fica fechada para veículos das 10h às 19h da quinta-feira de feriado e do domingo.

Atendimento de saúde - Os hospitais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão no feriado, ininterruptamente. As AMAs/UBS Integradas funcionam parcialmente (pronto atendimento), das 7h às 19h, nos dias 12, 13 e 14 de outubro. Já as AMAs Especialidades, UBS Integrais e as unidades da Rede Hora Certa fecharão nos dias 12, 13 e 15 de outubro. Os Ambulatórios de Especialidades e Unidades Básicas de Saúde (UBS) fecham nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro.

Atendimento veterinário - As duas unidades do Hospital Veterinário, nas zonas Norte e Leste, não funcionarão nesta quinta-feira, 12, voltando ao atendimento normal na sexta-feira,13. No sábado e domingo estarão fechadas para atendimento, retornando na segunda-feira, 16.

Serviços - Os postos do Poupatempo não funcionam no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O atendimento à população e os serviços do Disque Poupatempo retornam na sexta-feira, 13, e no sábado, 14. As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) em todo o Estado estarão fechadas na quinta-feira. Já na sexta e no sábado, o atendimento será normalizado.

O Procon-SP informa que, devido ao feriado, as audiências, setor administrativo, Ouvidoria, atendimento telefônico (151) e o atendimento eletrônico não funcionarão nos dias 12 e 13 de outubro. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão na quinta, 12. Na sexta, 13, e sábado, 14, o funcionamento será normal. As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) não terão expediente nos dias 12 e 13.