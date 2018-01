Feriado prolongado de ano novo deve ser chuvoso em SP

Uma frente fria deve avançar em direção ao Sudeste do País nos próximos dias, trazendo bastante chuva com possibilidade de alagamentos para São Paulo, principalmente entre quarta-feira, 30, e quinta-feira, 31. Portanto, o feriado prolongado de fim de ano deve ser chuvoso e com temperaturas amenas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, para terça-feira, 29, a previsão é de que o tempo continue instável, mas ainda faz calor. A máxima deve chegar aos 28ºC e as pancadas de chuva voltam a atingir a capital no fim da tarde e início da noite, com intensidade moderada a forte.