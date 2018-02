Feriado: mais movimento na capital que nas estradas

O Dia da Consciência Negra, em pleno sábado, não deve levar muitos paulistanos para as estradas. O fim de semana na capital deve ser de sol, com chuva prevista para a noite de domingo. Com uma série de eventos pela cidade, a diversão está garantida, mas é bom ficar atento com o trânsito. Ontem à noite, na saída para o feriado, o tráfego foi normal no horário de rush e as estradas apresentavam apenas lentidões pontuais.

Hoje tem comemoração do Dia da Consciência Negra na Praça da Sé. Às 10 horas, haverá missa na catedral. Em seguida, começam as apresentações, que incluem encontro de congadas, o rapper Emicida, Chico César, Funk Como Le Gusta e Toni Tornado. A festa dura o dia todo e a partir das 20 horas tem Dona Ivone Lara, Oswaldinho da Cuíca e Arlindo Cruz.

Os Museus do Futebol, no Pacaembu, e Afro Brasil, no Ibirapuera, também estão com programação especial entre hoje e amanhã.

Virada. Mais de 3 milhões de pessoas devem participar da Virada Esportiva neste fim de semana, com atividades espalhadas pela cidade. São 2 mil atividades, algumas delas de rua.

A Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) monitora o passeio noturno de bike, que sai da Avenida Indianópolis e segue para o Memorial da América Latina, Praça da Luz, Anhangabaú, Parque do Povo e depois retorna. Ainda haverá provas de kart na rua, entre a Pinacoteca e a Estação da Luz.

Ainda no sábado, 20 mil pessoas são esperadas no festival Planeta Terra, que ocorre no Playcenter, na Marginal do Tietê. O evento começa às 16 horas e o parque de diversões fica próximo da Estação Barra Funda do Metrô. No domingo, ainda tem o show de Paul McCartney no Estádio do Morumbi.