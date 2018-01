Feriado leva 4,5 milhões de veículos às estradas do Estado de São Paulo

SOROCABA - O fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra, dia 20, deve levar 4,5 milhões de veículos às estradas paulistas, a partir desta quinta-feira, 19. Somente nas rodovias estaduais administradas pelas concessionárias, devem circular 2,5 milhões de veículos, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). As estradas sob a gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) recebem mais 1,1 milhão de carros e as vias federais que saem da capital esperam pelo menos 900 mil veículos.

Os motoristas estão sendo alertados para a possibilidade de temporais durante o período. O trânsito fica intenso no início da tarde de quinta-feira e as estradas seguem movimentadas até a noite de sexta. No Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso às praias da Baixada Santista, a operação descida deve começar às 14 horas, com as pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes direcionadas para o litoral. Em caso de neblina ou chuva, pode ser adotada a operação comboio - os veículos serão escoltados pela Polícia Rodoviária e viaturas da concessionária a partir dos pedágios das duas vias, até a descida da serra.

A operação comboio pode ser usada também no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, acesso ao litoral norte, em caso de chuva. A fiscalização será aumentada nas estradas. A Polícia Militar Rodoviária vai usar 100 radares móveis para checar a velocidade e os dados de veículos através das placas. Policiais vão usar o sistema de monitoramento de tráfego das concessionárias para autuar motoristas dirigindo fora da faixa, pelo acostamento ou de forma perigosa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O feriado da Consciência Negra é adotado em mais de cem municípios paulistas, incluindo a capital, Santos, Guarujá e Ilhabela. No litoral, a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A prevê filas nas balsas e recomenda que os motoristas evitem os horários críticos. A travessia Santos - Guarujá deve receber 154 mil veículos, com maior fluxo de manhã e final da tarde de quinta-feira.

Outros 46 mil veículos usarão as balsas de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. No interior, a Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) terá operação pare-siga para obras, durante todo o feriado e fim de semana, em Itapeva.