Feriado deverá ter tempo nublado. Frio continua Conforme a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 11,2°C ontem no Mirante de Santana, na zona norte da capital. Foi a temperatura mais baixa para um dia de outubro desde 2008, quando também fez 11,2°C. Já o feriado de Nossa Senhora de Aparecida deverá também ser de tempo nublado, mas com pequena possibilidade de chuva. A temperatura máxima estará em gradativa elevação no leste do Estado, mas o dia amanhece gelado, com temperatura perto dos 10°C, e a máxima não deve passar dos 22°C.