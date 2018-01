Feriado deve ter tempo nublado e com chuva fraca em SP

São Paulo deve ficar com o tempo nublado e chuva fraca durante o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho. O tempo não muda e também fica nublado e com temperaturas baixas durante o fim de semana. O sol deve aparecer, mas ainda estão previstas chuvas fracas e chuviscos isolados principalmente no final das tardes.

As temperaturas devem continuar baixas nas madrugadas, entrando em gradativa elevação no decorrer do dia, entretanto não sobem muito em função da maior cobertura de nuvens. As mínimas podem chegar aos 13ºC e as máximas não devem superar os 24ºC.

Nesta quinta-feira, 30, o dia começou com formação de nevoeiros e sensação de frio na capital e na Grande São Paulo, onde os termômetros oscilaram em torno dos 14ºC durante a madrugada.

No decorrer da manhã, o predomínio de sol deve elevar as temperaturas com máximas chegando aos 26ºC. No final do dia a propagação de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano causa nebulosidade e chuva fraca na capital. Também devem ocorrer chuvas fracas e chuviscos na faixa litorânea, sem potencial para transtornos.