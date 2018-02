Feriado deve ter chuva e até 15°C de temperatura

A massa de ar frio que vem do Rio Grande do Sul avança rapidamente em direção ao Norte, mas a umidade e a instabilidade do tempo devem prejudicar o feriado não só na capital como no litoral. Na sexta, a temperatura máxima deve ser de 20°C e a mínima, de 15°C. No sábado e no domingo, nuvens devem causar garoa de manhã e à tarde.

A boa notícia é que a mudança no tempo deve melhorar a qualidade do ar na capital. A intensificação dos ventos deve afastar as partículas inaláveis e o aumento da umidade, aliado à queda da temperatura, desfavorece a formação de ozônio.

A temperatura só volta a subir na segunda-feira. / M.B.