Feriado deve levar 2 mi de carros para rodovias de SP

Cerca de 2,1 milhões de carros devem circular pelas estradas do interior e do litoral de São Paulo nos quatro dias do feriado de Páscoa, segundo estimativa da Secretaria de Estado dos Transportes. A principal novidade desse feriado é a abertura dos 61,4 quilômetros do Trecho Sul do Rodoanel, prevista para as 6 horas de amanhã.

O Trecho Sul liga as cinco rodovias do Trecho Oeste - Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares, Castelo Branco e Régis Bittencourt - ao Sistema Anchieta-Imigrantes. Essa é uma alternativa para quem sai do interior para o litoral sul e vice-versa, evitando a passagem pela cidade de São Paulo.

Segundo a secretaria, os horários mais movimentados devem ser entre 13h e 16h de quinta-feira, das 7h às 16h de sexta, e entre 7h e 12h de sábado. Na volta, o fluxo deve ser maior entre 12h e 23h de domingo.

A secretaria montou uma operação especial para oferecer mais segurança e conforto, junto com Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Dersa, Polícia Rodoviária, que conta com mais de 6 mil homens, além de equipamentos como telefones para pronto atendimento e viaturas.

A Polícia Rodoviária alerta que o motorista flagrado dirigindo sob a influência de álcool será penalizado com multa de R$ 957,70, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de responder criminalmente por sua conduta, dependendo das circunstâncias, com pena de detenção de seis meses a três anos.