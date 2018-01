Feriado deixa 37 mortos e 593 feridos em rodovias paulistas

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Neste feriado do Dia da Consciência Negra, a Secretaria Estadual dos Transportes registrou 37 mortes nas rodovias paulistas. Foram 1.061 acidentes, que feriram 593 pessoas, segundo relatório da secretaria divulgado neste segunda-feira, 23.

De acordo com cálculo da Secretaria, houve aumento de 8% no índice de mortes em relação ao feriado do ano passado. Já os índices de feridos e de acidentes registraram queda de 2,2% e 3%, respectivamente.

Metodologia

O índice de acidentes não é o número absoluto de acidentes nas estradas. Ele é calculado levando-se em consideração, além dos dados quantitativos, a extensão das rodovias, o volume diário médio de veículos nas estradas e o período analisado.

Neste feriado, o índice de acidentes foi de 0,96, contra 0,99 em 2008. Já o índice de mortes, nos 22 mil km de estradas estaduais, registrou um aumento de 3,11, para 3,36. O índice de vítimas feridas diminuiu de 55 para 53,8, de um ano para o outro.

Essa metodologia, segundo a Secretaria, é necessária para que haja uma comparação tecnicamente correta, já que há vários fatores que determinam se o final de semana foi mais ou menos violento.

No caso do feriado de dia da Consciência Negra, o índice é útil para que se possa fazer uma comparação entre 2008, quando o feriado foi de quatro dias, e 2009, quando o feriado foi de três dias.

Multas

Foram lavradas 13.699 autuações por infrações de trânsito em todo o Estado durante o feriado, e apreendidos 759 veículos, 230 carteiras de habilitação e 2.120 documentos de veículos por irregularidades.

A polícia registrou 49 casos de embriaguez nas estradas paulistas, aumento de 44% em relação ao feriado de 2008. Também foram apreendidos, nas rodovias, 323 gramas de cocaína, 962 kg de maconha e 11,4 kg de outras drogas como crack, LSD e êxtase.