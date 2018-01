Feriado de Páscoa muda horários de serviços públicos e particulares em SP

O feriadão de Páscoa, que começa nesta sexta-feira, 29, vai alterar o horário de funcionamento de shoppings, transporte público, mercados e serviços ao cidadão em toda a cidade de São Paulo. No entanto, quem ficar na capital paulista poderá ir a museus e parques normalmente, já que as principais atrações culturais da cidade estarão disponíveis.

O transporte púbico vai operar em horário reduzido nos ônibus, metrô e trens da CPTM - onde poderá haver também suspensão das linhas para manutenção do sistema. Veja o funcionamento no feriado para as principais necessidades e serviços:

Shoppings - Os horários dos grandes shoppings da cidade podem variar. No entanto, a associação de lojistas do setor (Alshop) tem um período de funcionamento regular para o feriadão, que pode sofrer pequenas alterações em alguns lugares.

Sexta Feira

Lojas - das 14h às 20h

Praça de Alimentação - 11h às 23h

Sábado

Lojas - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - das 11h às 23h

Domingo

Lojas - das 14h às 20h

Praça de Alimentação - das 11h às 23h

Bancos – As agências bancárias não abrirão na Sexta-Feira Santa, mas o acesso aos caixas eletrônicos estará liberado. Contas que vencem no dia 29 poderão ser pagas na segunda-feira, 1º de abril. Tributos já estão ajustados para o pagamento em dias úteis.

Saques de conta-corrente ou poupança só podem ser feitos em agências ou caixas eletrônicos . Os clientes poderão usar outras alternativas (Internet Banking, banco por celular ou telefone, além de correspondentes como casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados).

Poupatempo - Não funciona na sexta-feira.

CEUs - Os Centros Educacionais Unificados terão horários normais das atividades esportivas e culturais.

Correios - Haverá plantão das 9h às 17h na agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos na sexta-feira e no domingo. As demais agências estarão fechadas nos dos dias. No sábado o expediente é normal (até 12h) para as agências que abrem nesse dia, exceto as unidades localizadas nos postos do Poupatempo, que não funcionarão.

Museus e parques - Os moradores e visitantes de São Paulo poderão ir aos principais museus da cidade todos os dias. Além disso, os parques municipais terão funcionamento normal.

Masp: de sexta a domingo, das 10h às 18h, entrada até as 17h30. Quinta-feira, das 10h às 20h, entrada até as 19h30.

Museu do Futebol: quinta, sexta e domingo, das 9h às 18h, fechamento da bilheteria às 17h. Sábado, das 9h às 16h30, fechamento da bilheteria às 15h30.

Museu da Língua Portuguesa: das 10h às 18h, fechamento da bilheteria às 17h.

Pinacoteca de São Paulo: das 10h às 18h, com encerramento da entrada às 17h30.

Arquivo Histórico Municipal: fechado todos os dias.

Beco do Pinto, aberto.

Bibliotecas de Bairro: abertas só no dia 30.

Biblioteca Mário de Andrade: aberta só no dia 30.

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, José de Anchieta, Raui Bopp, Viriato Correa e Paulo Setubal: abertas só no dia 30.

Biblioteca Pública Circulante (Mário de Andrade): aberta só no dia 30.

Bosques de Leitura: abertos só no dia 30.

Capela do Morumbi: aberta.

Casa da Imagem: aberta.

Casa do Bandeirante: aberta.

Casa do Grito: aberta.

Casa Modernista: aberta.

Casa do Sertanista: fechada (em reforma).

Casa do Tatuapé: aberta.

Centro Cultural São Paulo: só as Bibliotecas fecham.

Escola Municipal de Bailado: fechada.

Escola Municipal de Iniciação Artística: fechada.

Escola Municipal de Música: fechada.

Galeria Olido: aberta todos os dias.

Mercados municipais e feiras de rua - O Mercadão abre todo os dias, das 6h30 às 18h, menos no domingo, quando estará fechado. As feiras livres ocorrem nos mesmos horários nos bairros. Os demais mercados municipais abrirão na sexta-feira, menos em Pinheiros. No domingo, ficarão fechados os mercados Paulistano, Kinjo Yamato, Lapa, São Miguel, Santo Amaro e Pinheiros.

Os sacolões funcionarão todos os dias, exceto o Cohab Adventista, na sexta-feira, e o Santo Amaro e São Miguel, no domingo.

Ônibus - Segundo a SPTrans, o funcionamento do transporte de ônibus na Páscoa será de 50% da frota na sexta-feira, 70% no sábado e 50% no domingo. Na segunda-feira, 1, a frota de ônibus retorna para 100%. Os postos de atendimento nos 28 terminais da cidade continuarão abertos. Os postos e lojas de vendas e atendimento estarão fechados na sexta-feira.

CPTM - As Linhas 7-Rubi (Luz – Francisco Morato – Jundiaí), 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú) e 12-Safira (Brás – Calmon Viana) da CPTM serão interditadas parcialmente durante o feriado de Páscoa para manutenção e obras de melhoria. Os usuários terão transporte por ônibus.

Linha 7 - Rubi: interdição no domingo (31), entre as estações Luz e Perus. Os ônibus farão o trajeto de Palmeiras-Barra Funda a Pirituba e Perus. A ligação entre a estação Palmeiras-Barra Funda e a região central de São Paulo, será feita pela Linha 8-Diamante ou pela Linha 3-Vermelha, do Metrô. Entre Perus e Jundiaí, a circulação ocorrerá com maior intervalo.

Linha 9-Esmeralda: sem trens entre as estações Pinheiros e Morumbi na sexta-feira, 29, e no domingo, para manutenção.

Linha 12-Safira: não opera entre Engenheiro Goulart e Brás durante toda a sexta-feira. Os ônibus vão percorrer o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé. Para seguir viagem entre Tatuapé e Brás, será necessário utilizar os trens da Linha 11-Coral.

Funcionamento das demais linhas, que irão operar com maior intervalo:

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi): na sexta-feira, das 7h até às 19h, haverá obras na estação Domingos de Morais. No domingo, até 20h, a circulação entre Barueri e Itapevi será afetada.

Linha 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú): na quinta-feira, 28, a partir das 23h, e no sábado, das 20h até o encerramento da operação.

Linha 11-Coral/Expresso Leste (Luz – Guaianazes): no sábado, a partir das 18h até o final da operação comercial, os serviços serão feitos nas estações Corinthians-Itaquera e Guaianazes. No domingo, das 4h até 15h, ocorrerão obras entre Luz e Brás.

Linha 11-Coral (Guaianazes – Estudantes): no domingo, durante toda a operação comercial na estação Antônio Gianetti Neto.

Linha 12-Safira (Calmon Viana – Brás): no sábado e no domingo, durante a operação comercial, haverá obras entre São Miguel Paulista e Itaim Paulista.

Metrô - A operação especial para o feriado começa nesta quinta-feira, 28, nas linhas de metrô de São Paulo. As pessoas que irão usar transporte rodoviário poderão chegar de metrô aos terminais mais cedo: às 4h00 abrem as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. Na segunda-feira, essas linhas também começam mais cedo, às 4h. As demais não terão antecipação. Sexta, sábado e domingo o metrô terá os horários de finais de semana.