Feriado de Páscoa deve ter pancadas de chuva em todo o Brasil, segundo INPE

Pancadas de chuva devem predominar em grande parte do Brasil durante a Sexta-Feira Santa, 29, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O tempo ficará instável nas regiões Norte, Centro-Oeste (exceto o Mato Grosso do Sul) e Sudeste, concentrando-se mais em Minas Gerais e Espírito Santo. As pancadas de chuva também podem ocorrer no oeste da Bahia, em alguns pontos isolados do sertão nordestino e no litoral norte do Nordeste. Nas demais áreas, como Mato Grosso do Sul e leste da região Nordeste, há predomínio de sol com nebulosidade variável. Existe a possibilidade de chuva isolada no litoral de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, pelo efeito da umidade do mar.

Persistem as pancadas de chuvas nas mesmas regiões no sábado, 30, com o tempo melhorando mais no litoral de São Paulo e no Rio Janeiro. No Sul, aumento de nebulosidade na região oeste, com pequena possibilidade de chuva.

Na volta do feriado, no domingo, 31, as chuvas ficarão mais concentradas sobre o Mato Grosso, Goiás, Maranhão e toda região Norte. Haverá pancadas de chuva principalmente a partir da tarde. O tempo melhora bem no Sudeste, mas ainda podem ocorrer chuvas isoladas em Minas. No centro-leste da região Nordeste ainda há possibilidade de chuva apenas no sul da Bahia. Na região Sul, o tempo também fica com sol e nebulosidade variável.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Litoral de São Paulo - O feriado de Páscoa terá nebulosidade, mas será possível ir à praia no litoral paulista, segundo a previsão da Climatempo. A sexta-feira começa com muita nebulosidade, um pouco de sol, ainda com chuvisco em todas as praias do Estado de São Paulo No sábado, o dia amanhece nublado, com névoa e até chuva fraca, mas o sol aparece entre nuvens ainda pela manhã. No fim do dia a nebulosidade volta a aumentar, sem previsão de chuvas.

O domingo será um dia de sol em todo o litoral, com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. A sexta-feira terá mínima de 18ºC e máxima de 27ºC; sábado, mínima de 19º C e máxima de 27ºC, e domingo, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Interior paulista - O interior terá dias de sol de sexta a domingo. A previsão é de chuva na tarde sábado no norte do Estado e no domingo à tarde em todas as regiões do interior. A máxima fica em torno de 30ºC, na sexta e no sábado, e de 32 ºC , no domingo . De sexta a domingo, as mínimas serão 15ºC, 16 ºC e 17 ºC no interior.

Capital - São Paulo terá sol com muitas nuvens de sexta a domingo, com períodos nublados. Na sexta, poderá chover a qualquer hora. No domingo, sol com chuva no final da tarde e noite.