Feriado de 7 de setembro será de muito sol em São Paulo

Este feriado de 7 de setembro, feriado da Independência, terá muito sol ao longo do dia. As temperaturas sobem e devem alcançar a marca dos 29ºC à tarde. Há previsão de pancadas de chuva no fim do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No litoral norte, na Serra da Mantiqueira e no nordeste do Estado, chove ainda pela manhã. No interior de São Paulo, a temperatura chega aos 30ºC em Araraquara.

Na terça, sol e calor na maior parte do Estado. Durante a tarde as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva e trovoadas. A máxima não passa dos 27ºC. Uma frente fria deixa o tempo chuvoso e provoca queda de temperatura a partir de quarta, quando a máxima não passa dos 24ºC. Na quinta, a máxima prevista é de 21ºC, com chuva.