Feriado começa com lentidão nas estradas do interior de São Paulo

CAMPINAS – O começo do fim de semana prolongado pelo feriado de Corpus Christi começou complicado para quem pegou as estradas do interior, que cortam a região de Campinas. No final da tarde desta quarta-feira, 29, na rodovia Anhanguera, foram registrados cinco pontos de congestionamento por causa do excesso de veículos e das chuvas, para quem deixava São Paulo – um total de 23 quilômetros de lentidão.

O maior problema na Anhanguera foi em Jundiaí, dos km 52 ao 61 onde os motoristas tiveram que enfrentar nove quilômetros de lentidão; Na Bandeirantes, foram registrados 13 quilômetros de lentidão entre Jundiaí e São Paulo, para quem viajava para o interior. Quem seguia para a capital também teve problemas.

Em apenas dois pontos de congestionamento, em Jundiaí e em Sumaré, foram registrados 12 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos. São esperados 1,4 milhão de veículos nas principais rodovias que cortam a região de Campinas neste fim de semana prolongado. A chuva e a neblina fazem com que os motoristas redobrem a atenção. A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a evitarem as pistas nesta quinta-feira, 30, das 9h às 13h.

No sistema Anhanguera e Bandeirantes são esperados 780 mil veículos entre entre a 0h de quarta-feira, 29, e o domingo, 2, segundo a concessionária AutoBAn. As obras da quinta faixa na rodovia dos Bandeirantes ficarão suspensas. No corredor D. Pedro I, que liga Campinas ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Rio de Janeiro, são esperados 607 mil veículos, segundo estimativa da concessionária Rota das Bandeiras.

Nesta quarta houve registro de congestionamento na altura de Campinas, principalmente no entroncamento com a rodovia Anhanguera, por causa do excesso de veículos. Para evitar maiores problemas, as obras nas marginais da D. Pedro, na altura de Campinas, e de duplicação SP-360 (Engenheiro Constâncio Cintra), que liga Itatiba a Jundiaí, estão suspensas.

Circuito das Águas. Nas rodovias que dão acesso ao Circuito das Águas Paulista e ao Sul de Minas Gerais são esperados 105 mil veículos durante o fim de semana prolongado de Corpus Christi. A Renovias orienta os motoristas a evitar os horários das 9h às 14h de quinta-feira, quando o tráfego deve ser mais intenso na SP-340.