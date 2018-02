Feriado começa com lentidão nas estradas de SP

SOROCABA - Quem deixou para viajar na manhã desta sexta-feira, 3, feriado religioso da Semana Santa, encontrou as rodovias com menos trânsito que o esperado, mas ainda assim com trechos congestionados. A rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, tinha dez quilômetros de congestionamento desde as 6h30 da manhã por causa do excesso de veículos. O trânsito chegava a parar no trecho entre o km 343 e o km 353, na região de Miracatu. A lentidão corresponde ao trecho de pista simples, na Serra do Cafezal.

Na rodovia Fernão Dias, ligação da capital paulista com Belo Horizonte, o motorista enfrentava cinco quilômetros de congestionamento, do km 49 ao km 44, na altura de Atibaia. Na rodovia Bandeirantes, que liga a capital à região de Campinas, um acidente entre dois carros interditava uma faixa, no km 48, próximo de Jundiaí. O afunilamento causava cinco quilômetros de lentidão.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Descida, com sete pistas em direção à Baixada Santista e três no sentido da capital, estava em vigor e não havia congestionamento.