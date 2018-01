Feriado começa com chuvisco em pontos isolados de SP

A manhã deste feriado de Tiradentes, começou com céu nublado e chuvas fracas e isoladas na Capital paulista e Grande São Paulo. Os ventos e a alta umidade relativa do ar causam a sensação de mais frio.

Apesar de a frente fria se afastar para o Rio de Janeiro, a umidade proveniente do mar deixa o tempo mais fechado em São Paulo, com muita nebulosidade e possibilidades de chuvas fracas a qualquer hora do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima fica mais baixa e não passa dos 23ºC.

Amanhã, o tempo continua nublado com períodos de melhoria e pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas deverão oscilar entre a mínima de 17ºC e a máxima de 24ºC.