Feriado: CET fecha trânsito no Ibirapuera A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai fechar o trânsito amanhã nas imediações do Parque do Ibirapuera, na zona sul, para a comemoração do 78.º Aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Os bloqueios serão feitos das 7h às 13h.