Feriado antecipado muda serviços da Prefeitura

Os parques municipais abrirão nos horários habituais, com exceção do Jardim da Luz, que fica fechado às segundas-feiras.

Hospitais, prontos-socorros e os serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 24 horas funcionam todos os dias, ininterruptamente. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs Especialidades e Ambulatórios de Especialidades voltarão a funcionar apenas amanhã.

Apesar de não haver feiras livres, alguns mercados municipais e os sacolões também funcionarão nos horários habituais das segundas-feiras (a relação está no site da Prefeitura: www.prefeitura.sp.gov.br).

Também funcionam sem parar abrigos e casas de acolhida, Central de Atendimento Permanente e de Emergência (Cape), Centros de Referência da Criança e do Adolescente (Crecas) e centros de acolhida. Fecham as praças de atendimento das subprefeituras.

Lazer. Sem aulas na rede municipal de ensino, os Centros Educacionais Unificados (CEUs) abrirão para as atividades recreativas e esportivas nos horários habituais. Teatros, bibliotecas, casas históricas e centros culturais, porém, permanecerão fechados. Na Galeria Olido haverá apenas duas programações: às 15h, Entre Risos e Lágrimas (Centro de Memória do Circo) e às 18h30, bate-papo com Hamilton Faria (evento literário).