Feriado: 1 mi de carros devem passar pela Ayrton Senna/Carvalho Pinto

SÃO PAULO - Entre os dias 22 e 26 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, cerca de um milhão de veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/ Carvalho Pinto. A estimativa é da Ecopistas, concessionária que administra o trecho. Só da capital paulista devem sair aproximadamente 230 mil veículos em direção às cidades do Alto do Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A concessionária estima ainda grande movimento durante os finais de semana de julho, quando a contagem de veículos deve ficar entre 531 e 618 mil veículos, nos dois sentidos das rodovias.

Faixa reversível. A Ecopistas implantará a Operação Campos do Jordão aos finais de semana e feriado de Corpus Christi, de acordo com o movimento na rodovia. Na ocasião, os condutores que se dirigem à cidade serrana terão uma faixa exclusiva para trafegar, entre o km 128 e o km 130 da rodovia Carvalho Pinto. A faixa da esquerda da pista que opera em direção a São Paulo terá seu sentido invertido e servirá como mais uma opção aos motoristas que viajam rumo a Campos do Jordão. A velocidade máxima permitida nesta faixa será de 80 km/h.